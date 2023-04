Österreichs Talente sind bei "The Voice Kids" auch in diesem Jahr stark vertreten. Der Steirer Luca (14) hatte am Freitagabend in den sogenannten Knock-Outs der Sat.1-Show die Chance, ein Ticket für das große Finale in Berlin (12. Mai) zu erreichen. Dafür hat es zwar knapp nicht gereicht, der Jugendliche aus St. Marein im Mürztal darf sich aber über einen gelungenen Auftritt freuen. Der musikbegeisterte Schüler, der 2019 auch schon beim Kiddy Contest auftrat und Teil der ersten Kinder-Pop-Band Österreichs war („Young Republic), setzte im Halbfinale auf "With Or Without You" des australischen Jungstars The Kid Laroi (bürgerlich Charlton Howard).

Millionen Klicks für Emma aus Wien

Schon in das Finale geschafft hat es eine junge Wienerin. Und wie: Emma (15) rappte sich in der Vorwoche nicht nur erfolgreich ins Finale, ihre Interpretation von Eminems Hit "Mockingbird" wurde mittlerweile mehr als 8,2 Millionen Mal aufgerufen.