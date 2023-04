Im Alter von 14 Jahren wurde Njetotschka Iljaschenko von den Deutschen aus der Ukraine verschleppt und kam 1943 als Zwangsarbeiterin nach Kärnten auf einen Bergbauernhof in Mooswald. Viele Jahre später mietete sich Josef Winkler dort ein Zimmer, um an seinem Roman „Muttersprache“ zu arbeiten. Abends erzählte ihm Njetotschka, die nun Valentina Steiner hieß und den jüngsten Sohn der Familie geheiratet hatte, von ihrer ukrainischen Kindheit, von ihrer ebenfalls nach Kärnten verschleppten Schwester und von ihrer Mutter, die ihre Kinder nie mehr wiedersah. Daraus entstand der Roman „Die Verschleppung“, den die Kleine Zeitung und die FAZ 1984 in Fortsetzungen abdruckte.

Nun bringt das klagenfurter ensemble den Stoff auf die Bühne. Rüdiger Hentzschel war begeistert von dem „Herzenshumanismus“, der aus dem Buch spricht: „Die Frauen überleben in einer brutal-brachialen Männerwelt, ohne ihre Liebe zu den Menschen zu opfern. Das macht sie zu zeitlosen Vorbildern in einer immer empathieärmeren Zeit“, so der Regisseur. Er hat auch die Bühnenfassung, die am 29. April Premiere feiert, erarbeitet: „Es waren schwere Entscheidungen, welche Lebensabschnitte ich in diese Bühnenfassung aufnehme. Ich hoffe, dass die Besucher so neugierig werden, dass sie dann auch das Buch kaufen.“

Hentzschel lässt die Geschichte rund um Krieg, Verschleppung, Entwurzelung und Neuanfang von vier Frauen erzählen, die in mehrere Rollen schlüpfen. Wichtig ist dem Team dabei aber auch, dass der Humor nicht zu kurz kommt – und, so Hentzschel, die „Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit“.