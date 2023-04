Frida Kahlo, Claude Monet, Gustav Klimt oder Vincent van Gogh, sie alle haben üppige Bilderwelten geschaffen, Farbexplosionen, in die man immer öfter auch mit multimedialen Shows immersiv eintauchen kann. In London sind boomen ganze Themenwelten, wie jene der "Peaky Blinders", und in Planung ist gar eine ganze Paddington-Bär-Welt. Immersive Bildwelten nehmen durch die Kombination aus Licht- und Soundshow alle Sinne in Beschlag. Ab 2. Juni wird die Grazer Messehalle A zur multimedialen Zeitmaschine und transferiert Besucherinnen und Besucher in die Welt von Vincent van Gogh.



Über 500 seiner Werke werden durch eine Vielzahl von Projektoren begehbar, darunter die Klassiker der Kunstgeschichte wie die „Sonnenblumen“, „Das Nachtcafé“, die „Sternennacht“ oder „Die Kartoffelesser“. Die Multimedia-Ausstellung widmet sich nicht nur dem Werk, sondern auch dem Leben des 1853 in den Niederlanden geborenen Malers, sondern gibt Einblicke in das Leben eines des berühmtesten Künstlers der Kunstgeschichte.