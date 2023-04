"Es ist aus. Es ist aus. Es ist aus. Es ist aus. Es ist alles aus“, seufzen und zischen sie im Kollektiv, während sie unter dem fein säuberlich drapierten Vorhang hervorlugen. Dann hebt sich dieser und der Spaß beginnt.

In ihrer Neuversion des 1884 uraufgeführten Schwanks „Der Raub der Sabinerinnen“ der Brüder Schönthan setzen Dramatikerin Svenja Viola Bungarten und Regisseurin Anita Vulesica am Wiener Akademietheater auf eine überdrehte Kettenreaktion an Kalauern, eingebettet in ein Theater-im-Theater-Setting mit Leuchtreklametafel und dem Gemälde "Affen als Kunstrichter" von Gabriel Cornelius von Max (Bühne: Henrike Engel).

100 Minuten rasant inszenierte, allerbeste Unterhaltung: In Rückblenden skizziert wird, wie die im Schreibtisch versteckte Jugendsünde des Gymnasialprofessors Gollwitz es doch zu Bühnenehren brachte – und grandios missglückte. Der Komödien-Klassiker gilt als Liebeserklärung ans Theater und als Ode ans Scheitern. Vulesica, die nach ihren mit dem Nestroy gekrönten Aufführungen „Garland“ und „dritte republik (eine vermessung)“ am Grazer Schauspielhaus zuletzt mit „Der Fiskus“am Kasino gefeiert wurde, kehrt mit der Komödie über eine Tragödie nach Wien zurück.

Birgit Minichmayr glänzt im komödiantischen Fach

Das Publikum kommt aus dem Schauen, Staunen, Wundern und Lachen nicht mehr heraus: Die punktgenau inszenierte, aus dem Ruder laufende Bühnenparty feiert die Lust am Spiel. Das wider patriarchale Strukturen teils genderfluid besetzte Ensemble glänzt und schlägt dabei in Wild-West-Maier ein Eitzerl mehr über die Stränge.

Allen voran darf Burgtheaterstar Birgit Minichmayr ihr ungemein komödiantisches Talent ausspielen. Sie verkörpert den gerissenen Theaterdirektor Striese mit aufgemaltem Schnurrbart, Wampe, breitbeinigem Gang und mit köstlich rauchigem bayerisch-wienerischem Dialekt. Ein Schmierenkomödiant wie er im Buche steht. Sabine Haupt strauchelt im viel zu groß geschnittenen Anzug wunderbar umständlich als Professor, der von Haushälterin Rosa (herrlich als Frau im Haus: Dorothee Hartinger) aufgeganselt wird, das Stück endlich für die Öffentlichkeit freizugeben. Dietmar König wiederum gibt die divenhafte Frau des Professors mit platinblonder Mähne, Stefanie Dvorak verkörpert sowohl die schüchterne, als auch die freche Gollwitz-Tochter souverän und Rainer Galke hat kurze brillante Auftritte als doppeldeutige Weinhändlerin mit Berliner Schnauze.

Liebeserklärung ans Theater

Als Pendant zur Kinoliebe, die Steven Spielberg mit „Die Fabelmans“ oder Sam Mendes mit „Empire of Light“ ab Freitag zelebriert, hat nun auch das Theater eine Inszenierung, die zum Pandemie-Kehraus die Liebe zur Bühne befeuert. Eine, die zeigt, wie wichtig es ist, den Vogel, den der Kreativbetrieb mitunter beherbergt, groß in die Auslage zu stellen. In Vulesicas Version ist es der Papagei und zugleich die Souffleuse, wundersam grimmig mit Federturban von Annemarie Fischer verkörpert. Frenetischer Jubel. Ein Theaterabend, der auch gut ins Burgtheater passen würde.