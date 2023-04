Im März haben sich Peter Schernhuber und Sebastian Höglinger als Leitungsduo des Filmfestivals Diagonale in Graz verabschiedet, nun wurde Schernhuber zum Leiter der Abteilung Film im Kulturministerium bestellt, wie in einer Aussendung bekannt gegeben wurde. Damit folgt er in dieser Funktion Barbara Fränzen nach, die ihren Ruhestand angetreten hat.

"Peter Schernhuber ist als profunder Kenner der Filmwirtschaft und des Filmschaffens in Österreich eine exzellente Bestellung", würdigte Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), den ehemaligen Co-Intendanten der Diagonale, die ab der kommenden Ausgabe im Jahr 2024 von "Standard"-Filmkritiker Dominik Kamalzadeh und Kuratorin Claudia Slanar verantwortet wird.