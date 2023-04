So ist das also, wenn eine Provinztheater-Truppe versucht, eine Schmieren-Komödie zu spielen, und alles schiefgeht: Hosen werden runtergelassen, Kontaktlinsen verloren, Türschnallen fallen ab, Sardinen verschwinden. Mit der 1982 uraufgeführten Kultkomödie "Der nackte Wahnsinn" des britischen Dramatikers Michael Frayn will das Stadttheater sein Publikum zum Lachen bringen. Das "Tür auf, Tür zu"-Konzept ist treppauf, treppab bewährt, das Gelingen steht und fällt mit dem exakt durchgetakteten Ablauf der immer chaotischer werdenden Szenen. Und diese technischen Herausforderungen bewältigt das Ensemble bei der Premiere beeindruckend gut. Falls es dabei Pannen gab, blieben sie den Zusehern verborgen, da sie ja auch zum Stück gehören könnten.