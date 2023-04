Wenn es nicht so arger hochkultureller Snobismus wäre und ähnlich wie beim Begriff „Easy Listening“ eine fatale Geringschätzung der hart erarbeiteten Leichtigkeit, müsste man Martin Suters Bücher unter „Easy Reading“ einreihen. Aber so geschmeidig und scheinbar mühelos die Romane des Schweizers daherkommen, das schreiberische Handwerk dahinter ist sorgsam und gediegen, und die Geschichten, die der 75-Jährige erzählt, sind stets mindestens doppelbödig. Man kann bei Suter immer darauf vertrauen, dass man nichts und niemandem trauen sollte.

„Die Erinnerungen sind eine seltsame Sache. Je älter du wirst, desto weniger weißt du, ob sie echt sind oder einfach entstanden. Wie Stalaktiten in einer Tropfsteinhöhle.“ Dieser möglicherweise verräterische Satz kommt aus dem Munde von Dr. Peter Stotz, einst mächtiger Politiker und Strippenzieher in der Wirtschaft. Jetzt ist Stotz todkrank und hat den jungen Juristen Tom Elmer gegen gutes Honorar engagiert, um seinen Nachlass zu ordnen. Was die Nachwelt über ihn erfahren soll, regelt Stotz zeitlebens, Selbstbestimmung und Narrativkontrolle buchstäblich bis zum letzten Atemzug.

Martin Suter. Melody. Diogenes, 336 Seiten, 27,50 Euro. © Diogenes

Im Zentrum der alkoholgetränkten Erzählsitzungen des Sterbenden steht eine junge Frau, die Peter Stotz als junger Mann kennen- und lieben gelernt hat: Melody. Tochter einer marokkanischen Migrantenfamilie, streng religiös, von ihren Eltern bereits einem Mann versprochen. Dennoch entscheidet sie sich für den aufstrebenden Stotz, bricht mit ihrer Familie, gemeinsame Zukunft und Hochzeit werden geplant. Doch nur wenige Tage vor dem Termin verschwindet Melody. Ohne Spur, ohne Wort, ohne Nachricht. Die Suche nach ihr wird für Peter Stotz zur lebenslangen Obsession, die Frau selbst zum Phantom.

Die Tücken der Erinnerung

Martin Suter ist ein raffinierter Erzähler, geschmeidig im Ton, doch stets lauert unterschwellig das Unerwartete und Nichtgesagte. Im Fall von „Melody“ geht es um die Wirkkraft und Manipulationsmacht von Erinnerung. Hat es diese Geschichte tatsächlich so gegeben? Oder hat sie der Erinnernde – bewusst oder unbewusst – zu einer dramatischen Erzählung geformt, um sich als großen, unglücklichen Liebenden zu inszenieren, dem ein tragischer Schicksalsschlag widerfahren ist? Stichwort: Narrativkontrolle.

"Melody“ ist ein zeitgeistiger Stilmix aus Romantik, Mystery und Crime. Im Vergleich zu anderen Romanen mag Martin Suter diesmal nicht in Höchstform sein, allzu lässig und eilfertig seine Schreibe, aber er hat zum Glück eine große Fallhöhe. Mühsam und mitunter ärgerlich wird es, wenn Suter seine Businessclass-Attitüde überstrapaziert, ins Kulinarisch-Elitäre abgleitet und jedes Weinetikett wortreich zelebriert.

Der Plot? Lassen Sie sich überraschen, Sie werden es garantiert sein! Easy Reading? Mag schon sein. Aber schwer in Ordnung.