Es ist dieser durchdringende, entschlossene Blick, den Pablo Ruiz Picasso (1881–1973) auf vielen Fotografien an den Tag legt. Nicht selten in seinem Atelier, fast so, als hätte er den Pinsel nur kurz zur Seite gelegt. In seinem Kopf tickt womöglich die Uhr, die ihn zum Weitermachen anspornt. Nur keine Zeit verlieren!

Dass Picasso ein Vielarbeiter, ein manisch Getriebener war, ist kein Geheimnis. Die Gesamtsumme der geschaffenen Kunstwerke spricht für sich: Rund 50.000 Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen, Lithografien, Keramiken entstammen seiner fast mehr als 70-jährigen Schaffensphase. Als er am 8. April vor 50 Jahren in Mougins nahe Nizza mit 92 Jahren an Herzversagen starb, gab es nicht einmal ein Testament. Doch das Ringen mit dem Alter und dem Tod, das konnte man schon viele Jahre zuvor an seinen Bildern ablesen – die vielfach Spiegelbilder seines emotionalen Seins waren.



„Nackte Frau mit Vogel und Flötenspieler“ (1967), ein Spätwerk, derzeit in der Albertina-Schau „Picasso. Zum 50. Todestag“ zu sehen, zeigt eindringlich den künstlerischen Versuch, der Natur vergeblich etwas entgegenzusetzen: die Sehnsucht nach Arkadien, dem immerwährenden Paradies, gepaart mit erotischen Fantasien und dem drohenden schwarzen Vogel namens Tod.

Es dürfte für Picasso nur bedingt tröstlich gewesen sein, dass er schon zu Lebzeiten als Jahrhundertkünstler bezeichnet wurde. Er wuchs mit Superlativen dieser Art auf: Ein künstlerisches Wunderkind mit enormer Begabung, das bereits mit sieben Jahren von seinem Vater, einem Zeichenlehrer in Málaga, unterrichtet wurde.