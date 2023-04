"Retrospektiv betrachtet ist es durchaus mein persönlichster und mein liebster Film - und zum Glück ein lustiger. Entstanden ist er in der Coronalockdownphase. Es waren ja nicht unbedingt die hellsten Zeiten damals. Meine Frau hat mich aufmerksam gemacht auf den Film ,After Hours' von Martin Scorsese, den wir beide sehr lieben. Es ist eine skurrile Nacht im New York der 80er-Jahre. Sie meinte: ,Da ist alles drinnen, was du auch erzählen könntest mit deiner Wiener Herkunft und deiner Lust auf lustige Stoffe. Denk dir da was aus!' Das habe ich", lacht Regisseur Marvin Kren. ORF-Premiere hat "Der weiße Kobold" mit Frederick Lau als gutmütigem Antihelden am 3. April um 20.15 Uhr in ORF 1.

Oft heißt es ja, dass eine gute Komödie am schwierigsten zu realisieren sei. Würde Kren das unterschreiben? "Eigenlob stinkt ja, deshalb kann ich nicht sagen, ob es gelungen ist. Ich persönlich mag meinen Film sehr. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine sehr schwierige Herangehensweise ist. Wie bei jedem Film ist es wichtig, dass man das, was man erzählt, in irgendeiner Form kennt. Und der persönliche Ansatz ist in diesem Film mehr als gegeben", erklärt der Wiener. Und fügt hinzu: "Die Komödie lebt ja von Stereotypen, aber du musst sie in so einem Licht zeigen, dass es dem Zuseher Spaß macht und er eine Figur sieht, die er einerseits schon kennt, ihn aber auch neu überrascht."

An der Seite von Frederick Lau und Maya Unger sind u. a. Zoe Straub, Thomas Mraz, Simon Steinhorst, Michael Thomas, Alex Kristan und David Oberkogler sowie als Gäste Brigitte Kren und Kida Khodr Ramadan zu sehen.