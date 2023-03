Wenn die Klimakatastrophe abgewendet ist, lässt es sich leichter leben. Möchte man meinen, doch Ellis Dragon (Rob Lowe) tickt anders. Zwar hat das verhaltensauffällige Erfindergenie die ultimative Speicherform für CO₂ erfunden, die konkrete Umsetzung scheitert aber an Befindlichkeiten des Exzentrikers. Seine Mitarbeiter schaffen deswegen seinen Sohn (John Owen Lowe) herbei, damit er seinen Vater von dessen Wolke holt. Doch auch der Jüngling schwebt, wenn auch auf einer anderen Wolke.

„Unstable“ ist eine Vater-Sohn-Geschichte des Lowe-Gespanns. Während Vater Rob (59) als Teil des „Brat Pack“ in Teenie-Filmen der 80er nicht fehlen durfte, ist Sohn John Owen (28) schauspielerisch ein wenig beschriebenes Blatt. In der neuen Serie spielen sie zwei Seiten derselben Familienmedaille: untrennbar und doch mit entgegengesetzten Aus- und Ansichten. Eine heitere Konstellation.

Ellis Dragons Finanzchefin und rechte Hand Anna Bennet (Sian Clifford aus „Fleabag“) ist unentwegt damit beschäftigt, aufzufangen, was ihr Chef in seiner sphärischen Genialität zu zerstören droht. Weil sie nebenbei mit Leidenschaft leidlich gute Fan-Fiction verfasst, gerät sie selbst in Erklärungsnot. Bennet zählt in diesem Kuriositätenkabinett zu den vielen liebevoll gezeichneten Charakteren, die über etwaige Flachstellen des Drehbuchs hinweghelfen. „Unstable“ zeigt damit die Herausforderung des Comedy-Formats und beweist zugleich, in seinen guten Szenen, wie es funktionieren kann.

Bewertung: ★ ★ ★ ☆ ☆ (3/5)­

