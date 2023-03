Marie NDiaye bringt ihre Leser nicht nur aus dem Gleichgewicht, sie wirft sie regelrecht um“, in derart atemloser Bewunderung urteilte das französische Literaturmagazin „Livres Hebdo“ über ihren 2021 auch auf Deutsch erschienenen Roman „Die Rache ist mein“, in dem sie drei Frauenleben zwischen Aftika und Europa porträtiert.

„Makellose klassische Prosa“ attestiert ihr auch die „Zeit“: Zweifelsohne zählt Marie NDiaye zu den wichtigsten Autorinnen der französischen Gegenwartsliteratur. Man hat sie schon mit Dostojewskij, Kafka, Faulkner verglichen; heuer erhält sie, wie am Dienstag bekanntgegeben wurde, den seit 1965 vom Kulturministerium vergebenen und mit 25.000 Euro dotierten Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. Sie gehöre längst „zu den Besten unserer Zeit“, heißt es in der Jurybegründung: „Diese Autorin ist stilistisch brillant, eine Meisterin der Figurenzeichnung.“ Aus den Büchern der Tochter einer Französin und eines Senegalesen erschließe „sich ihren Leserinnen und Lesern Europa und stellt es in einen größeren Zusammenhang.“

NDiayes Karriere ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich: Ihren ersten Roman veröffentlichte sie mit 17; seither ist sie nicht nur als Prosaautorin erfolgreich; ihr Drama „Papa muss essen“ ist derzeit das einzige Stück einer lebenden Autorin im Repertoire des französischen Nationaltheaters „Comédie-Française“; ihr Drehbuch für Alice Diops Film „Saint Omer“ war jüngst für den César nominiert.

In ihren Texten thematisiert die 55-Jährige, die mit ihrer Familie in Berlin lebt, Identitätskonflikte ebenso wie Fragen von Politik und Moral und transformiert in ihrer gern in Unheimliche auskragenden Literatur abgegriffene Motive wie Rassismus, Multikulturalität, Integration in meisterliche Mehrdeutigkeit. Preise gab es unter anderem schon für „Rosie Carpe“ oder „Drei starke Frauen“ – 2009 erhielt sie dafür als erste schwarze Autorin sogar den Prix Goncourt, Frankreichs höchste literarische Auszeichnung. Die österreichische Ehrung wird die auf Deutsch bei Suhrkamp verlegte Schriftstellerin im Sommer bei den Salzburger Festspielen entgegennehmen.