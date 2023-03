Georg "Mandy" Oswald wurde in Rosenheim geboren und war als Sänger auch das Gesicht der Bambis, die sich 1959 gründeten. Nicht nur in der "Tenne" in Krumpendorf am Wörthersee erspielte man sich eine Fangemeinde. 1964 gelang mit "Melancholie" der Durchbruch, es folgten Stücke wie "Es ist aus" und "Nur ein Bild von dir" und "Es war ein Sommertraum".

Mandys Markenzeichen war eine Art gefakter südlicher Akzent, der damals sehr angesagt war. Auch spätere Generationen fanden Gefallen an der Musik der Bambis, die sich schon in den späten 60ern wieder aufgelöst hatten. In den Neunzigern gastierte Mandy bei der Wiener Kunst-Schlagerband Der Scheitel, einem der ganz frühen Beispiele für die künstlerische Neubefragung der heimischen Schlagermusik.

Mandy blieb bis ins hohe Alter aktiv, erst letztes Jahr hat er sich komplett von der Bühne zurückziehen müssen.