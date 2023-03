Shootingstar Oskar Haag kann sich bei den 23. Amadeus Austrian Music Awards über eine Auszeichnung freuen: Der junge Klagenfurter, der Anfang des Monats sein vielbeachtetes und von der Kritik gefeiertes Debütalbum "Teenage Lullabies" veröffentlicht hat, sicherte sich den FM4-Award, wie am Sonntag mitgeteilt wurde. Der 17-jährige Haag setzte sich beim Voting der Radiohörer und -hörerinnen in der Endrunde gegen fünf Konkurrenten durch. Vergeben werden die Amadeus Awards heuer am 28. April im Wiener Volkstheater in insgesamt 14 Kategorien.