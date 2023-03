Man habe seit Jahren darüber nachgedacht, nun „haben wir beschlossen, unsere Tätigkeit zu intensivieren“, sagt Michael Springer: Klagenfurt bekommt ein Pfingstfestival und die erfolgreiche Konzertreihe „Klassik im Burghof“ damit so etwas wie ein kleineres Familienmitglied. „Dafür haben wir ein Programm zusammengestellt, das an vier Tagen internationale Stars aus vielen Genres nach Klagenfurt bringt“, sagt Springer, Obmann des Vereins „Klassik in Klagenfurt“. Und da es zu Pfingsten darum geht, dass die Jünger von Jesus plötzlich in vielen Sprachen verstanden wurden, sollen die „verschiedenen Sprachen der Musik von der Klassik bis zur zeitgenössischen Musik“ im Mittelpunkt stehen.