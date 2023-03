Mit zeitgenössischem Tanz auf gesellschaftspolitische Themen hinweisen, ein breites Publikum ansprechen und Nachwuchstalente fördern: Das sind die Ziele des Vereines Center for Choreography Bleiburg/Pliberk. Daher erwartet das Publikum auch in diesem Jahr ein buntes Programm, das nicht nur Spaß macht, sondern auch zum Nachdenken anregen soll.

Die "Lange Nacht des Tanzes" am 17. Juni in Bleiburg etwa ist "seit Jahren ein Highlight", erklärt Mirjam Sadjak, die sich um Administration und Produktion kümmert. Die Besucher können dabei durch die Stadt spazieren und kommen an unterschiedlichen Schauplätzen in Berührung mit zeitgenössischen Tanzperformances. "Diese Nacht ist das Markenzeichen unseres Vereines", sagt Sadjak. Das Kernteam der zweisprachigen Kärntner Kulturinstitution besteht unter anderem aus ihr, Obmann Zdravko Haderlap sowie Imke Logar-Thiessen, zuständig für die Vermittlungsformate. "Insgesamt sind wir rund 40 Mitglieder. Mit unserem Angebot möchten wir möglichst viele Menschen erreichen und für Tanz begeistern", sagt Sadjak.

Mirjam Sadjak © Kata Kwiatkowska

Den Auftakt macht, anlässlich des Weltfrauentages, am 8. und 10. März (19.30 Uhr) die erste Eigenproduktion "Blut & Milch" im Kulturni Dom Pliberk/Bleiburg. "Eine Gruppe von Frauen zwischen 30 und 70 Jahren hat sich unter der Leitung von Imke Logar-Thiessen zusammengetan, um gemeinsam über Feminismus zu forschen." Die Ergebnisse setzen sie tänzerisch und schauspielerisch um.

Am 3. Juni findet in Bad Eisenkappel "Hey, Hay!" statt. Die Tänzerinnen Anna Possarnig und Jerca Rožnik Novak zeigen ihre tänzerische Umsetzung der Idee, mit den gemeinsamen geografischen Wurzeln und kulturellen Überschneidung in ihre Kindheitserinnerungen einzutauchen.

"Es soll bunt und vielfältig werden, weshalb wir auch Künstler aus über zehn Ländern, wie etwa Japan, zu uns holen." Für Sadjak blüht der Verein gerade immer mehr auf. "Jetzt haben wir das Gefühl, dass wir wieder richtig durchstarten." Denn bereits vor Corona kamen schwierige Zeiten auf die Kulturinitiative zu, als die ehemalige Leiter Andrea Hein überraschend schwer erkrankte. "Wir mussten uns erst wieder neu finden und schauen, wo wir unsere Schwerpunkte setzen." Mit Fokus auf der Förderung des Tanznachwuchses, großen Eigenprojekten und "Tanzen auf höchstem Niveau".

Wichtig ist dem Verein auch, die Teammitglieder fair zu bezahlen. "Das ist allerdings leider noch ein weit entfernter Wunsch." Oft fehlt die Planungssicherheit wegen ausstehender Förderungszusagen, "teilweise besuchen wenige Leute unsere Veranstaltungen. Auch für die machen wir das gerne. Aber mit den Einnahmen kommen wir dann nicht auf sehr viel". In Jahren mit größeren Produktionen hat die Initiative bis zu 4000 Besucher. Im vergangenen Jahr waren es rund 1000. "Aber heuer wollen wir wieder mehr Menschen erreichen." Neben den diesjährigen Veranstaltungen wird auch bereits an der Stückentwicklung des choreografischen Theaters zu Christine Lavant, welches im März 2024 in Bleiburg uraufgeführt wird, gearbeitet.