Dabei hat Ernestine aus seinem Stück "Birthday Candles" als Teenager ganz andere Pläne – sie will „Gott überraschen“ und die Welt als Schauspielerin erobern. Doch es kommt genauso, wie sie es nicht geplant hat: Ehe, Kinder, Todesfälle, jedes Jahr der gleiche Geburtstagskuchen, eine Affäre ihres Mannes, Scheidung, zaghafter Neubeginn. So weit, so trivial. "Das soll's gewesen sein?", fragt sich die Zuseherin angesichts dieser Inhaltsangabe - ähnlich der Heldin Ernestine, die sich immer wieder die Frage stellt: "Habe ich mein Leben vertan?"