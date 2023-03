Das Motto des diesjährigen Elevate-Festivals lautet: „(Unlikely) Alliances“, also unwahrscheinliche Allianzen. Welche bestehenden Allianzen bereiten Ihnen denn am meisten Kopfzerbrechen?

SIBYLLE BERG: Jene Allianzen, die dem Prinzip der Märkte folgen, sprich, Firmen aufkaufen, Konzerne bilden, marktbeherrschend werden. Die Konzerne Bayer, Monsanto und Syngenta etwa, die zu einem Megakonzern zusammengewachsen sind, halten die Patente auf fast alles, was einmal gelebt hat oder gewachsen ist. Viertausend Patente auf Tiere und Pflanzen in Europa. Die Firmen fressen einander auf, bis eine solche Macht entsteht, die sich auf politische Entscheidungen auswirken kann – auf die Beeinflussung von Gesetzgebung und die Beeinflussung von Wahlen.