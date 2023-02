Artelier Contemporary

Man kann diese drei Worte zu allen Zeiten gut gebrauchen: "...alleswirdgut..." leuchtet einem die neue Schriftskulptur von Michael Schuster hoffnungsfroh entgegen. Diese optimistische Wegzehrung haben vielleicht auch jene nötig, die sich gleich daneben im Wald von Sonja Gangl verlaufen haben. Dunkel, düster oder sehen wir doch alle nur Gespenster? Luftig, leicht, aber mit enormer Kraft hält das Werk von Angela Eisenköck entgegen. "Review A-311" heißt die aktuelle Ausstellung bei Petra Schilcher, in der sie jene Werke versammelt, die sie auf der Art Cologne im November gezeigt hat. A-311? Die Nummer ihres Messestandes! Der Grazer Manuel Gorkiewicz ist hier ebenso zu sehen, wie die Grazerin Michaela Konrad und ihre klugen und witzigen Auseinandersetzungen mit Zukunftstechnologien.

Griesgasse 3, 8020 Graz, bis 25. Februar.

artelier-contemporary.at

Sonja Gangl trifft auf Angela Eisenköck © Susanne Rakowitz

Room of Fine Arts

Martina Schafschetzy lädt vor dem großen Frühlingsausbruch noch zur Grundsatzdiskussion: "Der Reiz der Farblosigkeit" versammelt Werke von Hans Kupelwieser über Hermann Nitsch und Deborah Sengl bis hin zu Günter Brus: "Master B.", eine Gemeinschaftsarbeit mit Thomas Palme, zeigt einen vorwitzigen felinen Fürsten der Finsternis – ein Highlight und alles andere als farblos! Erste Einblicke gibt es auch auf das Werk des iranischen Künstlers Ali Zare, der demnächst dort in einer Einzelausstellung zu sehen sein wird.

Bürgergasse 5, Palais Trauttmansdorff, 8010 Graz, bis 3. März. rofa.art.

"Colourless Pieces" im Room of Fine Arts © Susanne Rakowitz

Grazer Kunstverein

Markus Wilfling ist nicht nur im Room of Fine Arts mit einer Arbeit zu sehen, sondern liefert mit "On/Off/ice" eine zeitgemäße Handlungsanleitung: Schritt für Schritt filmt er den Abbau seines Büroarbeitsplatzes, um ihn feinsäuberlich in der Mitte des Raumes in einem Gitterkorb zu bunkern. Schafft er sich selbst ab? Nein, er schaltet selbst ab! Davon darf man sich inspirieren lassen. Die ortsspezifische Intervention im Kunstverein geht Hand in Hand mit einer käuflich zu erwerbenden Sonderedition von Wilfling: die "Kopfhaltestelle" – eine Drehscheibe von Warten, Umstieg und Einstieg. Eine Kooperation mit dem Rotary Club Graz-Zeughaus, um benachteiligte Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.

Burggasse 4, Palais Trauttmansdorff, 8010 Graz, bis 18. Februar grazerkunstverein.org

"On/Off/ice" von Markus Wilfling im Grazer Kunstverein © Susanne Rakowitz

Fantastische Fenster

"Ohne Bühne geht es bei mir nicht", lacht Bühnenbildner Markus Boxler, während er noch den letzten Feinschliff am Wolkenkuckucksheim macht. Drei Schaufenster wurden von der konsumorientierten Anpreisungsfläche zu Zonen des Innehaltens umfunktioniert. Märchenhaft, ja, aber nicht nur: Es sind Denkräume, die 24 Stunden geöffnet sind, um im Vorbeiflanieren seine ganz eigenen Geschichten daraus zu entwickeln – in der Kernstockgasse 20, der Theodor Körner Straße 37 und in der Karlauerstraße 46. Prädikat: sehenswert!

Bis 19. März, alle Infos: fantafe.at