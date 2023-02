Der Grazer Georg Hoffmann wurde am Mittwoch von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) offiziell in seine Funktion als neuer Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) in Wien eingeführt. Der 43-jährige Militärhistoriker übernimmt das Haus nach turbulenten Jahren und will es auf mehreren Ebenen weiterentwickeln, wie er bei der Dekretübergabe sagte. "Es gibt den öffentlichen Eindruck eines Stillstandes." Er strebe eine Öffnung und Modernisierung des Museums an, das auch als Ort der Diskussion dienen soll.