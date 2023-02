Das Fernsehpublikum entscheidet ab heute, Montag, dem 13. Februar 2023, wer die beliebtesten TV-Stars des Jahres sind und sich im Frühling über eine "Kurier Romy 2023" freuen darf.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: "Die Aufgabe des ORF ist es, vernünftige Rahmenbedingungen für Topleistungen im Journalismus, im Sport, in der Kultur und Unterhaltung zu bieten. Die zahlreichen Nominierungen für ORF-Persönlichkeiten aus eben diesen unterschiedlichen Bereichen spiegeln auch die Vielfalt unseres Programms und den Erfolg der täglich harten Arbeit unserer Mitarbeiter:innen wider. Als ORF-Geschäftsführung werden wir alles

daran setzen, diese Rahmenbedingungen im Sinn der Vielfalt aufrechtzuerhalten." Und weiter: "Ich drücke allen Nominierten die Daumen und freue mich auf eine Gala des Miteinanders, bei der die Besten der Branche von der wichtigsten Jury des Landes – dem Publikum – ausgezeichnet werden."

Zahlreiche ORF-Stars unter den Nominierten

Die Publikumspreise werden 2023 in neun Kategorien (Schauspielerin Serie/Reihe, Schauspieler Serie/Reihe, Schauspielerin Film, Schauspieler Film, TV-Journalismus, Show/Unterhaltung, Sport, Entdeckung weiblich und Entdeckung männlich) vergeben. Unter den Nominierten sind in diesem Jahr die Namen von 24 ORF-Stars zu finden.

Die "Dok 1"-Hosts Lisa Gadenstätter und Hanno Settele gehen in der Kategorie "TV-Journalismus" gemeinsam ins Rennen um eine "Romy". Gleiches gilt für Paul Krisai, Miriam Beller und Carola Schneider aus dem ORF-Büro in Moskau. Auch ZIB-Wetter-Moderator Marcus Wadsak ist nominiert. In der Kategorie "Show/Unterhaltung" sind Andi Knoll und "Liebesg'schichten und Heiratssachen"-Moderatorin Nina Horowitz vertreten. Im "Sport" dürfen sich Karoline Rath-Zobernig ebenso wie Andreas Goldberger und Michael Roscher, die gemeinsam auf der Liste der Nominierten stehen, freuen.

Als "Beliebteste Schauspielerin in einer Serie oder Reihe" stehen unter anderem Gerti Drassl ("Euer Ehren"), Anna Maria Mühe ("Totenfrau") und Franziska Weisz ("Tage, die es nicht gab") zur Wahl. Als "Beliebtester Schauspieler in einer Serie oder Reihe" gehen mitunter Michael Steinocher (Landkrimi: "Schutzengel"), Michael Ostrowski ("Ein Krimi aus Passau") und Faris Rahoma ("Schrille Nacht") an den Start. Im Bereich Film dürfen Verena Altenberger ("Märzengrund") und Pia Hierzegger ("Family Dinner") auf eine "Romy" als beliebteste Schauspielerin hoffen. Gerhard Liebmann ("Eismayer"), Simon Schwarz ("Geschichten vom Franz") und Thomas Stipsits ("Love Machine 2") sind im Bereich Film als beliebtester Schauspieler nominiert.

In der Kategorie "Entdeckung weiblich" hat Christina Cervenka (Landkrimi: "Immerstill") Chancen auf eine "Romy". Etienne Halsdorf ("Tage, die es nicht gab") steht als "Entdeckung männlich" zur Wahl.