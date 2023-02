Wenn die Paparazzi in Rom Aufstellung nehmen und Sabrina Impacciatore beim Kaffee, auf dem Weg ins Fitnessstudio und durch das Fenster sogar beim Workout ablichten, dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass die internationale Karriere der 54-Jährigen nun aber wirklich Fahrt aufgenommen hat.

Sabrina Impacciatore? In Italien ein Star, in Hollywood eher unbekannt. Man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man behauptet: das wird sich jetzt ändern. Und Impacciatore ist nicht die einzige, deren Karriere durch die Schubkraft HBO-Serie „The White Lotus“ (bei uns auf Sky zu sehen) in Richtung Hollywood segeln.

Apropos Segeln, da wären wir schon mitten in der Rahmenhandlung der Serie, deren dritte Staffel bestätigt ist: In zwei Luxusressorts – in der ersten Staffel auf Hawaii, in der zweiten auf Sizilien – beobachtet man das Treiben gut Betuchter und ihr Agieren mit der Belegschaft.