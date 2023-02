"Musik kann ein brei­tes Spek­trum an Emo­tio­nen her­vor­ru­fen", er­klärt der künst­le­ri­sche Lei­ter des St. Pau­ler Kul­tur­som­mers, Siegi Hoff­mann. Daher sei es kein Zu­fall, dass "Klang­spek­trum" der Titel des heu­ri­gen Mu­sik­fes­ti­vals ist. "So bie­tet der Kon­zert­som­mer heuer wie­der eine bunte Mi­schung in­ter­na­tio­na­ler Künst­ler sowie Nach­wuchs­mu­si­ker" in der Zeit zwi­schen Pfings­ten und Mariä Him­mel­fahrt.

Siegi Hoffmann ist der künstlerische Leiter des Kultursommers in St. Paul © Kuso

Den Auf­takt der Reihe macht am 26. Mai im Kon­vikt das Fa­mi­li­en­kon­zert "Hän­sel und Gre­tel" (ab 8.30 Uhr) – noch vor der of­fi­zi­el­len Er­öff­nung am sel­ben Tag um 19.30 Uhr. „Wir sind ein kul­tu­rel­ler Nah­ver­sor­ger und haben uns die An­re­gung zu Her­zen ge­nom­men, mehr Fokus auf die Ju­gend zu legen“, er­klärt Hoff­mann. "Wir woll­ten aber Kul­tur wie­der für alle Be­su­cher er­leb­bar ma­chen." Mit Musik aus ver­schie­de­nen Epo­chen will man das schaf­fen. Daher wer­den bei den 19 Ver­an­stal­tun­gen neben Pro­gram­men wie "Ver­wo­ben & Ver­bun­den" des Feguš-Streich­quar­tetts mit dem Sa­xo­fo­nis­ten Edgar Un­ter­kirch­ner (9. Juni, 19.30 Uhr) oder "Ge­stri­chen, ge­zupft, ge­schla­gen" des Mer­lin En­sem­bles (18. Juli, 19.30 Uhr, bei­des Stifts­kir­che) auch ein Mu­si­cal­a­bend (2. Juli, 16 Uhr) und eine "Spa­nish Night" (27. Juli, 19.30, bei­des im Kon­vikt) an­ge­bo­ten.

St. Pau­ler Kul­tur­som­mer 2023: ab 26. Mai

Infos und Kar­ten unter: 04357 2019 21 oder online www.​kuso-​stpaul.​com