Seit rund einer Woche ist die von ORF-Chef Roland Weißmann eingesetzte Evaluierungskommission zur Klärung der schweren Vorwürfe gegen ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler im Amt. Rund 70 bis 80 Personen sollen aussagen und Einblicke in das Tun von Ziegler geben. Die Anschuldigungen gegen ihn sind schwerwiegend und wurden zum ersten Mal Mitte Dezember durch Recherchen von "Presse", "Standard" und "Spiegel" öffentlich. Ausgewertete interne Chats und E-Mails zeigen, dass sich Ziegler immer wieder massiv für TV-Präsenz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eingesetzt und eine Art Message Control zugunsten der Volkspartei betrieben haben. Auch soll er landesnahe Unternehmen in ein positives Licht setzen lassen haben.

"Der Falter" zitiert in seiner aktuellen Coverstory eine jener Personen, die bereits vor der Kommission am Küniglberg ausgesagt haben soll. Dabei handele es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter, der viele Jahre im ORF-Niederösterreich tätig war. Der Kommission habe er, so der Falter, ein zehnseitiges Protokoll vorgelegt, das minutiös die Verfehlungen Zieglers auflisten soll. Ein System, das wie geölt durch ein Klima der Angst funktioniert haben dürfte. Als "Erfüllungsgehilfe" von Ziegler bezeichnet sich die Person sogar selbst und bestätigt die massiven Eingriffe in die redaktionelle Unabhängigkeit des ORF-Niederösterreich."Die Hanni kannst schon zwei-, dreimal reden lassen", zitiert der Falter ein Zitat Zieglers aus eben jenem Protokoll. In 28 Punkten wird das "System Ziegler" umrissen, das sich durch maßgeschneiderte redaktionelle Beiträge als eine Art Erfüllungsgehilfe der ÖVP Niederösterreich verstand.

Die Kommission, unter der Leitung von Gerhard Draxler, ehemaliger ORF-Informationsdirektor und bis 2019 Steirischer Landesdirektors, beeilte sich am Mittwoch zu betonen, dass "die kursierenden 'Zitate' nicht aus den Befragungsprotokollen der Kommission stammen" würden. "Sollten Auskunftspersonen schriftlich übermittelte Wahrnehmungen auch an Dritte weitergegeben haben, liegt das außerhalb des Einflussbereichs der Kommission." Dem Falter selbst liegt besagtes Protokoll sowie interne Mails, Chatnachrichten und Screenshots vor.

Dienstagabend wurde im Wiener Volkstheater eine von Media Affairs durchgeführte Analyse zur Sendung "Niederösterreich heute", die für die Rechercheplattform "Dossier" erstellt wird, vorgestellt. Demnach kam die ÖVP seit November 2022 auf rund zwei Drittel Parteipräsenz in den Sendungen, wie "Der Standard" berichtet. Das übertreffe die Werte der letzten Landtagswahl von 2018. Die Medienbeobachtung soll noch bis zum Wahltag am 29. Jänner fortgeführt werden. "Dossier" widmet wiederum dem ORF sein nächstes Magazin, das im März erscheinen soll.