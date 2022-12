Zu Weihnachten ist einer meiner Wunschträume in Erfüllung gegangen: Ich habe Socken bekommen – so wie es früher Brauch war. Zwar lagen diesmal keine handgestrickten Wollsocken begeisterter Leserinnen unter dem Christbaum (auch das hat es in meinem Leben gegeben!) – aber immerhin solche, die eine verbesserte Blutzirkulation und eine bessere Sauerstoffversorgung der Muskulatur und neben der Stützfunktion und der Kompressionswirkung auch ein effektives Feuchtigkeitsmanagement bieten! Frohe Weihnachten! Ob das Running Progressive Socks oder Recovery Socks sind, kann ich auf Anhieb gar nicht sagen, aber ich werde sie mit großer Würde und vielleicht etwas Lächerlichkeit beim Joggen verwenden.

Das alles wäre noch kein unerhörtes Ereignis und keine kleine Geschichte wert gewesen, böten meine neuen Socken nicht etwas völlig Neues und Einzigartiges, was mir in meinem langen Leben noch nie untergekommen ist: Am Rist des linken Sockens steht nämlich „left leg“, am Rist des rechten „right leg“. So weiß ich, ohne lange nachzudenken, was ich zu tun habe, frage mich aber, wie ich diese nicht zu unterschätzende Herausforderung die ersten sechzig Jahre meines Lebens ohne jede Anleitung intuitiv und quasi automatisch bestanden habe. Was wären wir Menschen ohne Coaching, Consulting, Gebrauchsanleitungen? Ich habe im Schlafzimmer gleich nach Weihnachten ein gewissenhaftes Sockentestanziehen veranstaltet, meine Pflicht erfüllt und den linken Socken links, den rechten rechts angezogen. Und siehe: Sie passten! Siehe: Die Recovery Socks hatten die Wahrheit verkündet.

Allerdings, ich muss es zugeben, steckt seit jeher auch eine kleine subversive, renitente Ader in mir, und so konnte ich es nicht lassen, ganz geheim und nur für mich alleine anschließend vorschriftsverletzend den linken Socken rechts und den rechten links anzuziehen. Das passte ja auch zum gegenwärtigen politischen Trend, wo neuerdings ausgerechnet die „Linke“ öffentliche Infrastruktur den Privaten überlassen will (Stützfunktion, Blutzirkulation), während die „Rechte“ die „Call Option“ (Kompression! Sauerstoffzufuhr!) ziehen will. Und siehe: So passten sie genauso! Ja, man kann Socken auch politisch verstehen. Ich fühlte mich wie ein Krypto-Anarcho! Verraten Sie mich nicht, liebe Leserinnen und Leser, aber wenn ich im Frühjahr wieder joggen gehe, werde ich den rechten Socken links, den linken rechts tragen – nach dem guten, alten Motto: Legal. Illegal. Sch! Sch! Sch…egal.