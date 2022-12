Gert Prix kann sich vor lauter Weihnachtsstimmung gar nicht erwehren. Das ist auch gut so, denn er lädt am Freitag (16. Dezember) zur „Surfing Christmas“ ins Klagenfurter Eboardmuseum.

Auf der Bühne steht die „Beach Band“ – neben Prix sind das Thomas Goschat, Harry Holler und Rolf Holub – die bereits zum 13. Mal zu diesem „Mix aus Besinnung und Lebensfreude“ einlädt. „Wir haben aber auch weitere Gäste, es wird ein sehr abwechslungsreicher Abend.“ Sein eigener Song „Lost Christmas“ ist zwar sein Lieblings-Weihnachtslied, aber zur Not geht auch „Happy Xmas - War is over“ von John Lennon und Yoko Ono. Damit aber nicht genug: Im Eboardmuseum ist am 23. Dezember die Weihnachts-Session „PriX Mas“ angesagt: Alle, die wollen, dürfen auf die Bühne. „Wir haben Musik, Tanz, Comedy, Gedichte“, erklärt Prix.

Eboardmuseum. Klagenfurt, 16. Dezember, 20 Uhr: Surfing Christmas mit der „Beach Band“. 23. Dezember, 20 Uhr: „PriX Mas Session“. Schloss Albeck. 18. Dezember, 15 Uhr: Surfing Christmas.

eboardmuseum.com