Der nachtblaue Vorhang, der sich zu Beginn hebt, ist eventuell schon der erste Hinweis: Ist dieses bürgerliche Satyrspiel der Sommernachstraum von Hans Sachs? Das würde auch die Festwiesen-Szene im Finale viereinhalb Stunden später erklären, in dem der Schusterpoet nicht nur von zahlreichen Doppelgängern, sondern auch von einer Gruppe jüdischer Schneider geplagt wird und bei der er verzweifelt über seinem eigenen Grab zusammenbricht. Ein Höllentrip à la Hector Berlioz, was aber nicht heißt, dass der Regisseur Keith Warner das Stück künstlich beschwert hat. Ganz im Gegenteil, Warner lässt die Komödie intakt. Gerade im dritten Akt, der so schwermütig beginnt, betont Warner die heitere Grundstimmung. Ja klar, der Mob hat am Ende des zweiten Akts aus nichtigstem Anlass gewütet, die spießbürgerliche Fassade ist längst gefallen, aber das heißt nicht, dass es nichts zu lachen gäbe. Die Rezeptionsgeschichte des Werks, also das, was in den Inszenierungen der letzten Jahre oft in den Mittelpunkt gerückt war, bleibt in der Staatsoper dezent im Hintergrund.