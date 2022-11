Einen Rekord an Besucherinnen und Besuchern vermeldet die am Sonntag zu Ende gegangene Kunstbiennale in Venedig: mehr als 800.000 Eintritte, so viele wie noch nie in 127 Jahren Biennale. Ein ungewöhnliches Projekt im öffentlichen Raum fand an einem der letzten Ausstellungstage auf dem Campo Santi Apostoli unter steirischer Federführung statt: Die interaktive Prozession „Die Welt auf den Kopf stellen: Behindert sind wir alle“ fungierte als Showcase einer mehrmonatigen Untersuchung darüber, wie Künstlerinnen und Künstlern mit und ohne Beeinträchtigungen auf Augenhöhe zusammenarbeiten können.