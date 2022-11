Schlechte Zeiten im Kulturbetrieb, Publikumsschwund allerorten: im Schnitt kommen 20 bis 25 Prozent weniger als vor der Pandemie. Laut ORF-„Kulturmontag“ bleiben Veranstalter übers Jahr gar auf 40 Prozent ihrer Tickets sitzen. Doch, wie nicht nur Asterix-Leserinnen wissen: Irgendwo gibt es immer ein gallisches Dorf, in dem alles anders ist. Das, von dem hier die Rede sein soll, hat die Grazer Adresse Kaiser-Josef-Platz 10 und schreibt derzeit höhere Zahlen als vor Corona. Im Kinder- und Jugendtheater Next Liberty sind bereits 35.000 Karten reserviert, schon zu Saisonstart liegt also die Auslastung bei 64 Prozent.