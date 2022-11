Zum siebenten Mal fand in Graz das Festival „Dance On Screen“ statt. Es ist das erste und einzige in Österreich und das Genre Screendance noch nicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit angelangt. Doch der Space04 im Kunsthaus war voll und die Stimmung angeregt. 59 Filme waren ausgewählt worden, und viele der durchwegs jungen Teams kamen.



Kuratorin Valentina Moar sprach von der Sehnsucht nach Respekt und Gerechtigkeit und der Macht der Kunst und lud ein, sich davon berühren zu lassen. Seit Jahren arbeitet die freischaffende Grazer Tänzerin und Choreografin daran, die universelle Kunstform Screendance aus der Nische zu holen und in Österreich zu etablieren. Zum ersten Mal fand auch ein Workshop statt, geleitet von Gitta Wigro, Dozentin für Screendance an der London Contemporary Dance School und zusammen mit der Mailänder Tanzjournalistin Marinella Guatterini und dem spanischen Regisseur Damián Muñoz Jurorin für die Festival-Preise.