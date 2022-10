Wohltuend aufgeräumt und äußerst luftig präsentiert sich das Klagenfurter Künstlerhaus, dessen aktuelle Ausstellung Marlies Liekfeld-Rapetti unter das Motto eines beliebten Fingerspiels gestellt hat: „Stein Schere Papier“. Selbst eine Meisterin des Ephemeren hat die 83-jährige Papier- und Textilkünstlerin mehr als ein Dutzend Mitstreiterinnen ins Boot geholt, um mit ihnen die Gleichrangigkeit der genannten Werkstoffe vor Augen zu führen. Denn so wie der Stein das harte Metall einer Schere zu bezwingen vermag, oder das filigrane Papier einen Stein umwickelt, so stehen diese Materialien in der zeitgenössischen Kunst ebenbürtig nebeneinander. Sie wolle vor allem zeigen, welch unterschiedliche „Wirkungen von diesen ausgehen“, wie „Hartes“ mit „Weichem“ korrespondiert, „Leichtes mit Schwerem, Statisches mit Schwebendem, Geschnittenes mit Geschliffenem“.