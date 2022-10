In Villach gibt es eine Anna- Neumann-Straße, am Hauptplatz eine Café-Bar mit ihrem Namen, im Stadtmuseum ein Porträt von ihr, und im Rathaus wird sie in einer Galerie mit erfolgreichen Töchtern der Stadt vorgestellt. Wer war Anna Neumann (1535–1623)? Friederun Pleterski hat einen Roman über diese Frau aus der Zeit der Renaissance verfasst, die aus traditionellen Rollen ausbrach und zur reichsten Unternehmerin des Erzherzogtums Innerösterreich wurde.