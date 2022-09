Dass die englischen Rosenkriege (1455 bis 1485) das Vorbild für „Game of Thrones“ sind, hat George R. R. Martin mehrfach bestätigt. Anstelle der historischen Familien York und Lancaster kämpfen die Starks und die Lannisters um den Thron – in blutigen Schlachten, bitteren Intrigen und fatalen Liebesbeziehungen. Eine, die sich in dieser historischen Epoche besonders gut auskennt, ist Rebecca Gablé. Die deutsche Autorin, die allein im deutschen Sprachraum mehr als sieben Millionen Bücher verkauft hat, hat die Romane von Martin mit „großer Begeisterung gelesen. Die vielen Parallelen zu den Rosenkriegen sind natürlich unverkennbar“, erzählt sie im Gespräch.

Sie muss es wissen, denn Gablé, studierte Mediävistin und Anglistin, gilt als Expertin für diese Zeit und hat das englische Mittelalter selbst zu Literatur gemacht – allerdings ohne Fantasy-Elemente wie Drachen oder Riesen, dafür mit profundem historischen Wissen. Ihre üppig und süffig zu lesende Roman-Reihe kreist um ein Familiengeschlecht, das vor 25 Jahren die (Literatur-)Bühne betreten hat: die Waringhams. Das Adelsgeschlecht, das Gablé mittlerweile anhand mehrerer Generationen durch 350 Jahre britischer Geschichte begleitet hat, steht als „Hüter der Rose“ (so ein Titel) treu an der Seite des Hauses Lancaster.

Nun ist der siebente Teil der Saga erschienen, der 200 Jahre vor den Rosenkriegen in der Zeit von Henry III. aus dem Haus Plantagenet spielt. Mit Adela von Waringham stellt Gablé eine adelige Frau in den Mittelpunkt der Geschichte: „Es sind die Männer, die die Politik geprägt haben und an der Seite der Prinzen und Könige kämpften. Aber mit Eleanor von England gibt es eine faszinierende Frau, die ihren Mann in einer Revolte gegen ihren Bruder, König Henry III. unterstützte. Und da konnte man ihr leicht eine Hofdame an die Seite geben“, sagt sie.

Denn die 57-Jährige nutzt für ihre Romane geschickt die zahlreichen weißen Flecken der Epoche: Sie mischt reale Biografien mit fiktiven Lebensläufen, „schmuggelt“ ihre Waringhams an die Seite der Herrschenden und macht sie so zu Zeugen wichtiger historischer Ereignisse. Sie waren dabei, als die Magna Carta unterzeichnet wurde (in „Teufelskrone“), als Johanna von Orleans verhört und verbrannt wurde („Der Hüter der Rose“) oder als die Meere von Freibeutern beherrscht waren („Der Palast der Meere“).

Recherchereisen

Um ein Gefühl für die jeweilige Zeit zu bekommen, beschäftigt sich Gablé nicht nur ausführlich mit den vorhandenen Quellen, die oftmals in angelsächsischem Englisch verfasst sind, sondern sie reist auch gerne an die Schauplätze ihrer Bücher: „Es geht mir darum, den Kontakt zu einem Ort aufzunehmen und ein Gefühl für die Atmosphäre zu bekommen“, erzählt sie. Weil das für „Drachenbanner“ coronabedingt nicht möglich war, hat sie sich übrigens mit zwei Silberpennys aus der Zeit von Henry III. beholfen, die sie „oft in die Hand genommen hat, um Kontakt zu der Zeit herzustellen.“

Sie selbst hätte übrigens nicht gerne im Mittelalter gelebt: „Ich sitze lieber in einer warmen Wohnung mit Strom.“ Außerdem war Gewalt gegenüber Frauen „sehr viel weiter verbreitet, als ich es in meinen Romanen erzähle. Es war durchaus normal, dass Männer ihre Frauen geschlagen haben, von Vergewaltigung erst gar nicht zu reden. Da mogle ich ein bisschen, weil ich das meinen Figuren und meinen Lesern nur bedingt zumuten will.“ Auch das unterscheidet sie von George R. R. Martin, wo Gewalt (auch gegenüber Frauen) sehr viel detaillierter geschildert wird.

Was die beiden Bestseller-Autoren verbindet, ist geschicktes Marketing rund um die Bücher: Nicht nur die Häuser von „Game of Thrones“ haben Wappen, die auf Tassen oder Kissen begehrte Geschenke für Fans sind. Auch jene von Waringham besitzen ein Wappen, das Gablé gemeinsam mit ihrem Ehemann designt hat und nun auf T-Shirts oder Häferln prangt, die im Fanshop gekauft werden können. Das Wappentier ist zwar kein Drache oder Schattenwolf, aber ebenfalls ein Fabelwesen: ein Einhorn. Das soll wohl auch ein bisschen daran erinnern, dass die Waringhams eine besondere Gabe in der Familie haben – sie können spüren, was in Pferden vorgeht. Man kann sich vorstellen, dass das im Mittelalter eine überaus gefragte Fähigkeit gewesen ist.