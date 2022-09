Ihr neues Buch trägt den anspruchsvollen Titel „Vergessene Wahrheiten“. Welche Wahrheiten über die Kriegszeit in Ihrer Kärntner Heimat sind für Sie in Vergessenheit geraten?

VALENTIN HAUSER: Ich war bei vielen Leuten, die gesagt haben: „Während des Kriegs war das so und ich kann dir schwören, das ist die Wahrheit!“ Und der Nachbar hat die gleiche Geschichte ganz anders erzählt. Ich habe das den Leuten aber nicht übel genommen. Wenn sie sich 70 Jahre lang etwas einreden, dann glauben sie es irgendwann. Es gibt also mehrere Wahrheiten. So bin ich auf den Titel des Buches gekommen.