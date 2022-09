Die siebenköpfige Jury um Präsidentin Julianne Moore hat entschieden: Der Goldene Löwe 2022 geht an den Dokumentarfilm „All the Beauty and the Bloodshed“ der amerikanischen Regisseurin Laura Poitras über die Fotografin Nan Goldin, deren Themen Sex, Drogen und Gewalt sind. Poitras ist seit 1949 erst die siebente Frau, die den Goldenen Löwen gewinnt.

Die Französin Alice Diop wurde für das kunstvolle Drama „Saint Omer“ mit dem Große Preis der Jury geehrt. Die Regisseurin erzählt darin von einer Schriftstellerin, die einen Prozess gegen eine junge Frau verfolgt, die ihr Baby umgebracht haben soll. Ein emotionales Werk über Mutterschaft und Rassismus. Der inhaftierte iranische Regisseur Jafar Panahi ("No Bears") wurde mit dem Spezialpreis der Jury bedacht.



Regisseurin Alice Diop ("Saint Omer") © APA/AFP/TIZIANA FABI



Der Silberne Löwe (Beste Regie) wurde dem gebürtigen Sizilianer Luca Guadagnino für das Drama „Bones and All“ überreicht. Colon Farrell konnte sich über den Preis als bester Darsteller freuen (in der schwarzen Komödie „The Banshees of Inisherin“ von Martin McDonagh), als beste Darstellerin wurde Cate Blanchett als Chefdirigentin in Todd Fields „Tár“ prämiert. Um sich in der patriarchalen Klassikwelt zu behaupten, hat ihre Figur eine spröde Kompromisslosigkeit entwickelt.



Silberner Löwe für Regisseur Luca Guadagnino © AP



Im Wettbewerb der Nebenschiene "Orizzonti" wurde die titelgebende „Vera“ Gemma in der semidokumentarischen Produktion des austro-italienischen Regieduos Tizza Covi und Rainer Frimmel prämiert. Gezeigt wird, wie die erfolglose Schauspielerin Vera Gemma, Tochter von Leinwandlegende Giuliano Gemma, immer noch im Schatten ihres berühmten, toten Vaters steht.



Gerührt:die prämierte Cate Blanchett © APA/AFP/TIZIANA FABI



In der inoffiziellen Nebenreihe "Settimana Internazionale della Critica" („Kritikerwoche“) glänzte Österreich: „Eismayer“, das Langfilmdebüt des 1982 geborenen Wieners David Wagner, erhielt den Preis als Bester Spielfilm, der am 26. Oktober in unseren Kinos staret. Nach einer wahren Begebenheit geht es um den Bundesheer-Ausbildner Charles Eismayer, der eines Tages eine Beziehung mit einem Rekruten beginnt.



Das Team von "Eismayer" in Venedig: Mario Falak, Charles Eismayer, Regisseur David Wagner, Gerhard Liebmann und Luka Dimic © IMAGO/ZUMA Wire