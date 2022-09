Es gibt nicht einen Kasperl, es gibt viele: Eine jede Bühne hat seinen eigenen. Der auf die Figur des Hanswurst zurückgehende Charakter ist seit Ende des 18. Jahrhunderts als wackerer Kämpfer gegen das Böse bekannt. Im Fernsehen feierte Kasperl am 11. September 1957 seinen Einstand, als das erste Mal „Kasperl und Pezi“ gezeigt wurden.

Bereits seit 1953 lief Kasperl im Rundfunk, vier Jahre später wagte man den Sprung zum Bewegtbild: Die Produktion des Urania-Puppentheaters von Hans (1923 bis 1995) und Marianne Kraus (1999 gestorben) lieferte mit seinem Kasperltheater die Urversion. Wenn Kasperl und Pezi auf die Bühne wackeln und die vielen kleinen Palatschinkenesser begrüßen, johlen, klatschen und freuen sich die Kinder. Das von André Heller 2018 gekaufte Urania Puppentheater ist aber nur eine von vielen Bühnen, die im Fernsehen übertragen werden.

Der ORF feiert zwar diese Woche 65 Jahre Kasperl, zeichnet aber seit 2013 keine Kasperl-Stücke mehr auf. Was auch Hertha Kindler von der Wiener Handpuppenbühne schade findet: Die von ihrem Mann Wolfgang Kindler 1958 gegründete Bühne hat „Kasperl und Strolchi“ erfunden. „Mein Mann war immer vom Puppenspiel begeistert. Und nachdem es so üblich ist, dass der Kasperl einen Begleiter hat, ist der Strolchi entstanden.“ Heute ist Strolchi grau, in den Anfängen war er noch gefleckt: „Die ersten Puppengewänder hat noch die Mutter meines Mannes genäht.“ Tochter Bernadette Kindler bringt mit ihren Stücken noch heute jede Woche Kinder live zum Lachen: „Der Kasperl ist der Held, der alles gut macht. Der Strolchi macht Unsinn.“

Weitere TV-Kasperl-Produktionen waren „Kasperl und Hopsi“, „Kasperl & Leopold“ (von Thomas Brezina erfunden), „Kasperl und Co.“ (von Stefan Gaugusch) und „Kasperl und Buffi“ vom Theater Arlequin, das mit Arminio Rothstein (1927–1994), besser bekannt als Clown Habakuk, auch zum Kulturgut Österreichs gehört: „Arminio hatte früher ja nicht für Kinder gespielt. Aber als er Kasperl im Fernsehen gesehen hatte, wollte er das auch machen.“ Schon in der ersten von Rothstein 1971 geschriebenen Geschichte – „Die verschwundenen Schuhe“ – kam Tintifax vor: „Arminio hat sich gedacht, dass er einen bösen, aber auch dummen Gegenspieler braucht.“ Christine Rothstein lernte Arminio 1972 kennen und wechselte aus dem Klassenzimmer (sie hatte Germanistik studiert) auf die Puppenbühne. Sie weiß um ihre Verantwortung: „Die Kinder sind wie gefangen. Puppentheater ist auch eine pädagogische Angelegenheit.“ Im Theater Arlequin begrüßt man die Kinder so: Zippetizappetizeppetizupp, einmal schwipp und einmal schwupp, piffzipaffzi trallala seid ihr alle daaaaa? Das Schöne sei, so Christine Rothstein, dass das Kasperl-Theater nur Schwarz-Weiß kennt: Gut und Böse sind klar getrennt. Als Arminio starb, nahm man den Feind aus dem Titel: Seitdem heißt es „Kasperl und Buffi“. „Ich habe mir ein Dracherl ausgedacht“, erzählt sie.

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Robert Swoboda ist die 77-Jährige heute noch aktiv. Ihre Lieblingsfigur ist jedoch nicht der Kasperl, sondern die Stadtgans Mimi. Und vielleicht erbarmt sich der ORF und nimmt in Zukunft auch neue Folgen auf: Krawuzikapuzi, das wäre ein Spaß.