Es sind herausfordernde Zeiten, die die Welt in Atem halten. Umso mehr freut uns, dass Sie uns, liebe Leserinnen und Leser, weiterhin die Treue halten. Wir sagen herzlich Danke! In der Steiermark ist die Kleine Zeitung mit einer verkauften Auflage von 183.861 Ausgaben (Durchschnitt von Montag bis Samstag) weiterhin die unangefochtene Nummer eins, wie die aktuellen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das erste Halbjahr 2022 zeigen. Der Abstand zur zweitplatzieren "Kronen Zeitung" beträgt 74.910 Exemplare.

Auch in Kärnten ist die Kleine Zeitung mit 86.530 verkaufter Auflage weiterhin die meistgelesene Tageszeitung. Eine Tendenz am Zeitungsmarkt zeigt sich jedoch eindeutig: Während die Printauflagen zum Großteil mit Rückgängen zu kämpfen haben, wächst der E-Paper-Markt weiterhin an.

Auch die Kleine Zeitung, mit einer durchschnittlich verkauften Auflage von 270.391 Exemplaren die zweitgrößte Verkaufstageszeitung in Österreich, konnte beim E-Paper einen Zuwachs von 2577 auf 49.759 Stück verzeichnen. Mit knapp 50.000 E-Paper zählt das E-Paper der Kleinen Zeitung somit zu einem der beliebtesten des Landes. Im Vergleich: Die "Kronen Zeitung" verbreitet 42.481 Stück, der "Kurier" liegt bei 18.926, der "Standard" bei 11.504 E-Paper.

Dass der Medienmarkt vor herausfordernden Zeiten steht, ist unbestritten: Wie gestern bekannt gegeben wurde, gibt es künftig bei der Mediengruppe Österreich bald gar keine Printausgabe am Sonntag mehr: Ab 11. September wird die sonntägliche "Österreich"-Printausgabe komplett eingestellt. Der Geschäftsführer Niki Fellner begründete das in einer Aussendung mit hohen Papierpreisen und Spritkosten, die eine kostendeckende Produktion der Sonntagszeitung nicht mehr zuließen. Eine digitale Edition soll alternativ angeboten werden.