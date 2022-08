Meine Eltern waren zwar keine Musiker, aber ausgesprochene Musikliebhaber. So hatte mein Vater eine umfangreiche Schallplattensammlung, die wir als Kinder durchgehört haben. Ich wurde von der Musik von Anfang an emotional stark angesprochen, weswegen ich unbedingt ein Instrument lernen wollte“, erzählt Fritz Kircher über seine frühen Prägungen, die er übrigens mit seinen Brüdern Axel und Arne teilt: „Auch sie wurden Profimusiker, und wir haben sogar eine Zeit lang in einer Formation zusammengespielt.“