2017 war die Opernwelt noch in Ordnung: Anna Netrebko sang die Aida und überstrahlte damit wohl alles. Die russische Sängerin ist seit Februar dieses Jahres auf vielen Bühnen der "westlichen Welt" Persona non grata, in Salzburg war aber ohnehin nicht vorgesehen gewesen, dass sie ihre Partie von vor fünf Jahren noch einmal aufnimmt.