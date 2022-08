Die Rocklegenden hätten im Rahmen ihrer Reunion-Tour am 13. September in der Wiener Stadthalle spielen sollen. Das Management gab bekannt, dass dieses Konzert, wie alle andren der Europa-Tour abgesagt werden. De la Rocha hatte sich vor einigen Wochen während eines Konzerts am Bein verletzt. Eigentlich hätten RATM bereits 2020 nach Österreich kommen sollen, stattdessen kam die Pandemie.

Hier das Statement der Band: "Zack de la Rocha wurde leider von seinen Ärzten mitgeteilt, dass er beim europäischen Teil der Rage Against The Machine Tour nicht auftreten darf. Wir sind sehr enttäuscht, dass wir diese Absage bekannt geben müssen. Rage Against The Machine werden die Tour im Madison Square Garden am 11., 12. und 14. August beenden, dann muss Zack zur weiteren Erholung und Rehabilitation nach Hause zurückkehren. Die Flüge, die Reisezeit und der strenge Zeitplan in Europa sind einfach ein zu großes Risiko für eine vollständige Genesung. Es tut uns sehr leid für alle unsere Fans, die jahrelang darauf gewartet haben, uns zu sehen, wir hoffen aber, dass wir bald wieder mit Rage auftreten können. Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden."