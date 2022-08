Betritt man das Büro von Jordan Peele, ist unschwer erkennbar, welchem Genre sich das Multitalent verschrieben hat. Hier drängen sich Horror-Artefakte, eine Skizze vom Haus aus „Psycho“ oder ein Vinyl vom Soundtrack für „Candyman“. Selbst seine eigenen Filme sind vertreten. Eine goldene Schere aus „Us“ findet sich in dem Arrangement.



Horror war stets ein wichtiges Element in seinem Leben. Als Sohn einer weißen Amerikanerin und eines Afroamerikaners 1979 geboren, waren es der Kater Garfield, die Werke von Tim Burton, „Gremlins“, „Der weiße Hai“ oder die „Twilight Zone“, die den jungen Peele am meisten prägten. 2003 trat er der Comedy Show „Mad TV“ bei, später gründete er mit Keegan-Michael Key seine Sketch-Comedy-Serie „Key & Peele“ (2012–2015).