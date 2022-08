Bei ihrem Wien-Konzert Mitte Juli haben die Rolling Stones auf magische Weise bewiesen, dass sie auch nach 60 Jahren Karriere nicht zum alten Eisen gehören. In einer vierteiligen Dokumentation kommen die einzelnen Bandmitglieder zu Wort und treten eine Zeitreise zurück zu ihren Anfängen an.

Den Beginn macht Mick Jagger, und er stellt gleich klar, was er sich von dieser Doku erwartet: „Lasst uns die Klischees brechen und die Schubladen erweitern“, grinst er beim Interview breit in die Kamera und ist dann tatsächlich bemüht, nicht wieder das sattsam Bekannte vom Stapel zu lassen.

Angesprochen auf seine Rolle als Frontmann, sagt Jagger zum Beispiel: „Jemand muss das Heft in der Hand halten. Ich passe einfach auf, dass die Band nicht beschissen wird.“ Und zu den oben erwähnten Klischees: „Es ist mein Job, meine Rolle, ein großer Angeber zu sein.“

Die Doku-Reihe punktet nicht nur durch tatsächlich offene und launige Interviews mit den Bandmitgliedern, sondern auch durch bisher unveröffentlichtes Bildmaterial. Die Zeitreise führt zurück an den Beginn der 1960er-Jahre, als Jagger in einem Tanzlokal in seinem Heimatort Dartford bei London fragte, ob er für einen Song auf die Bühne dürfe. Er durfte, „und da merkte ich, dass ich das offenbar kann und die Leute mich mögen.“

Kolleginnen und Wegbegleiter wie Sheryl Crow, Chrissie Hynde, Tina Turner, Andy Summers und Tommy Hilfiger versuchen, die besondere Chemie zu erklären, die diese Band und ihre so unterschiedlichen Charaktere über all die Jahrzehnte zusammenhält. Mick Jagger selbst spricht über seine Einflüsse und Vorbilder. Die unglaubliche Bühnenpräsenz etwa hat er sich von Little Richard „abgeschaut“, der immer riet: „Du musst die Menschen zum Aufstehen bringen, dann hast du gewonnen.“

Massiv geprägt wurde Jagger auch durch den Blues, wie er betont. „Der Zynismus und Realismus in dieser Musik und vor allem die Sexualität, all das ist auch bei den Stones vorhanden.“

„Wir waren Kinder, die unter Strom standen“, sagt Mick Jagger zu den Anfängen. Das sind sie heute noch. Nur etwas älter halt.

"Mein Leben als Rolling Stone", freitags, 5. und 12. August 2022, jeweils ab 24.00 Uhr. Die Folge über Charlie Watts wird direkt im Anschluss um 1.00 Uhr ausgestrahlt, die Filme über Keith Richards und Ronnie Wood am Freitag, 12. August 2022, ab 24.00 Uhr.