Viel wird von der Modernisierung von Oper geredet, beim neuen Bayreuther „Ring“ wird sie wohl radikal Wirklichkeit. Der österreichische Regisseur Valentin Schwarz überträgt das Werk in die Jetztzeit, wobei sich bei der gezeigten Familiengeschichte zusätzlich auch noch einiges an Gegenwartsanalyse ausgeht. Bei Richard Wagner waren die nordischen Mythen noch die Verkleidung, mit denen er die Probleme seiner Zeit einhüllte: Vor allem „Rheingold“ ist in erster Linie ein Stück über die Industrialisierung und den Siegeszug des Kapitalismus, dem Wagner – ganz pathetisch formuliert – die Möglichkeit von Menschlichkeit und Liebe entgegensetzt. Bei Valentin Schwarz ist Wotan aber nicht mehr der kapitalistische Patriarch des 19. Jahrhunderts, sondern sein modernes, mittlerweile vom Materialismus komplett korrumpiertes Gegenstück: Der Chef eines Clans, in dem man zum Machterhalt bereit ist, so ziemlich alles zu tun. Der triumphale Einzug der Götter in Walhall am Ende des Werks ist nicht bloß wie sonst von dunklen Vorahnungen umwölkt. Diese Figuren haben in den zweieinhalb Stunden davor gründlich alle Sympathien verspielt. Diese Götter brechen nicht nur Verträge, sondern haben mit Kindesentführung und -handel kaum Probleme, Mord und Totschlag werden ebenso in Kauf genommen. Alles bloß "Part of the Game". Am Rand des Wohnzimmers in der schicken Millionärsvilla, die nach neuem Geld stinkt, (Bühne: Andrea Cozzi) steht noch eine gut gefüllte Bücherwand und am Ende wird eine Wagner-Platte aufgelegt, aber all das sind längst sinnlos und schal gewordene Artefakte einer Bürgerlichkeit, der die Moral abhandengekommen ist.