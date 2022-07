Zu Lebzeiten als Maler hoch geschätzt ist Maximilian Florian in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend in Vergessenheit geraten. Der Stadt Klagenfurt und der „Stiftung Sammlung Florian“ ist es zu verdanken, dass der einstige Trabant des Nötscher Kreises 40 Jahre nach seinem Tod wieder ins Bewusstsein gerückt wird, mit einer rund 80 Werke umfassenden Ausstellung in der Alpen-Adria-Galerie.

Beginnend mit einem Aquarell des 18-Jährigen, das Florians ersten Lehrer und Förderer Ernst Riederer als Liegefigur mit nacktem Oberkörper vor Augen führt, bis zu seinem letzten Ölbild, einer Ansicht des „Grünen Sees in Tragöß“ (1978), spannt sich der zeitliche Bogen der vorwiegend aus Landschaften, Porträts und Stillleben bestehenden Schau. „Rund 500 Gemälde“ habe sein Onkel geschaffen, erzählt Stiftungsvorstand Werner Lexen. Etliche seien im Krieg verloren gegangen, unter anderem während zweier Bombenangriffe auf Wien, die Florian glücklich überlebte.



Schon damals konnte der in der Klagenfurter Sterneckstraße geborene Maler auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Beeinflusst von Cezannes, Boeckl und den Nötscher Kollegen Franz Wiegele und Anton Kolig hatte er an der Wiener Kunstakademie seinen eigenen Stil gefunden und 1936 – mit erst 35 Jahren – den Österreichischen Staatspreis für Bildende Kunst erhalten. Wenige Jahre später galten seine zwischen Impressionismus und expressivem Realismus schwankenden Bilder als „entartet“.

In den Nachkriegsjahren stand Maximilian Florian vor allem als Porträtist hoch im Kurs. Davon zeugen in der Alpen-Adria-Galerie Fotos von prominenten Auftraggebern wie dem Klagenfurter Bürgermeister Hans Ausserwinkler oder dem späteren Bundespräsidenten Theodor Körner. Aber auch sein Künstlerfreund Arnold Clementschitsch, der kommunistische Wiener Kulturstadtrat Viktor Metejka oder seine eigenen Kinder, darunter die Künstlerin Henriette Florian, saßen ihm Modell.

Ein Bild von zeitgeschichtlicher Bedeutung

Florians bekanntestes Gemälde trägt den Titel „Revolution“ und entstand unter dem Eindruck der Februarkämpfe des Jahres 1934. „Er hat damals vis-á-vis vom Engelsplatzhof gewohnt und das blutige Geschehen mitverfolgt“, erläutert Werner Lexen. Das Bildnis einer halb nackten Frau, die mit einem Mann auf den Schultern die ganze Last des Krieges zu tragen hat, wurde zu einem Schlüsselwerk der Zwischenkriegszeit.

Obwohl schon am Beginn seiner Karriere nicht unbedingt ein Vertreter der Avantgarde – eine „Kokotte“ von 1930 erinnert an Manet, ein „Stillleben mit Pfeife“ (1932) an Van Gogh – blieb Florian auch nach dem Krieg ein Unzeitgemäßer. Während die Apologeten des Informel und des Abstrakten Expressionismus Triumphe feierten, malte er farbenfrohe Blumenbilder und religiöse Szenen, etwa ein 7,6 Meter großes „Abendmahl“ für das Wiener Kloster St. Raphael. Auch Stabpuppen für ein Marionettentheater zeugen von einer künstlerischen Freiheit, die sich den Erwartungen des Kunstmarkts widersetzte und in keine Schublade passen wollte. Der Titel der Ausstellung – „Die Modernität des Zeitlosen“ – trägt diesem Umstand Rechnung und würdigt ein Künstlerleben, das hellwach und unabhängig seine eigenen Wege ging.