Dort, wo einst Büffelköpfe und andere Jagdtrophäen die Besucher begrüßten, hängen derzeit tief zerfurchte Baumrinden und riesenhafte Blätter an den Wänden – alle in knalliges Ultramarin getaucht. Es sind surreal anmutende Ansichten der Natur, die vor allem eines zum Ausdruck bringen: morbide Schönheit und ein großes künstlerisches Faible für Strukturen, farbliche Verfremdungen und impressionistische Effekte.

Beim Zeichnen sei ihm aufgefallen, dass sein Handrücken stark dem Gerippe jener verwelkten Blätter glich, die er mit dem Kohlestift auf seine Leinwände bannte, erzählt Manfred Bockelmann über seine jüngsten Arbeiten. „En passant“, so der Titel seiner Ausstellung, ist somit eine Art Memento mori, aber auch ein Lobpreis der kleinen Dinge – von Muscheln zum Beispiel oder Vogelnestern. „Es ist die Natur auch im Kleinen monumental“, schwärmt der 79-Jährige über seine unscheinbaren Motive, denen er mit unverkennbarem Strich Sichtbarkeit und Dauer verleiht.