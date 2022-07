Ein provenzalischer Sänger, sein seit neun Jahrhunderten verschwundenes Parzival-Manuskript und erste Hinweise, wo sich dieses befinden könnte: "Das Kyot-Problem" ist der neue Kärntner Krimi von Roland Zingerle und der sechste Fall für Ermittler Heinz Sablatnig: Das Manuskript soll sich in einem geheimen Keller einer Wörtherseevilla befinden. Bereits vor Jahren hat Sablatnig das Versteck entdeckt und zeigt es nun einigen Leuten.

Das Problem: Wer den Raum betritt, wird danach ermordet. Während Sablatnig immer tiefer in die Vergangenheit vordringt, hat der Mörder nicht vergessen, dass auch der Ermittler den Raum betreten hat.

Die Handlung dieses Buches beginnt übrigens bereits im Jahr 1997. "Wer also immer schon wissen wollte, wie Heinz Sablatnig Detektiv wurde und wie er als junge Mann so war - hier wird es verraten", sagt Zingerle.

Autobiografische Einflüsse

Wie er zu Beginn der Reihe auf Sablatnig kam? "Ich brauchte einen Ermittler, der das Kärntner Lokalkolorit glaubhaft vermitteln kann. Außerdem sollte die Figur in jeder Hinsicht unabhängig sein, daher konnte er nicht der Polizist angehören." Der freiberufliche Berufsdetektiv Heinz Sablatnig, der aus Pörtschach am Wörthersee stammt und in Klagenfurt lebt, erfüllt diese Voraussetzungen. Zingerle selbst lebt und arbeitet in Klagenfurt und verfasst als freier Schriftsteller Romane sowie Sachbücher und unterrichtet - wenn auch mittlerweile aufgrund seiner Autorentätigkeit reduziert - Deutsche Literatur und Kreatives Schreiben. Diese Kreativität lebt er auch als Schriftsteller: "Die Ideen fliegen mir im Alltag zu, ich notiere mir alle und wenn ich an einem neuen Buch arbeite, schaue ich mir diese Notizen durch." Im Fall von "Das Kyot-Problem" handelt es sich um den Stoff, den er bereits seit seiner Studienzeit in einem Spannungsroman verarbeiten wollte.

Als Vorlage für die Figur nahm er sich selbst: "Vieles in seiner Biografie stammt aus meiner. Allerdings habe ich ein paar Mankos von mir weggestrichen und ihm dafür ein paar Fähigkeiten gegeben, die ich selbst gerne hätte."