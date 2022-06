Die Zeitung schlägt man auf, weil man neugierig ist, was es Neues gibt, auch wenn das Neue meistens nicht neu, sondern immer das gleiche ist, runderneuert mit unbedeutenden Variationen. Wen oder was es dagegen still und heimlich nicht mehr gibt, (wer oder) was eingespart, weggeräumt, aufgelassen, vergessen, verschwunden, versenkt, versunken ist, (der oder) das steht meistens auch in der Zeitung nicht mehr.