Erfolgsmeldung aus Frankreich: Der in Paris lebende, österreichische Architekt Dietmar Feichtinger – in Österreich bekannt etwa durch die Errichtung der Voestalpine-Stahl-Zentrale – wird in Lyon den zentralen Busbahnhof Perrache neu gestalten. Feichtinger setzte sich beim entsprechenden Wettbewerb gegen renommierte Büros wie das von Daniel Libeskind oder Shigeru Ban durch.

Nun soll der aus 1976 stammende Gebäudekomplex, der die Halbinsel Lyons in der Mitte teilt, ökologischer und heller gestaltet werden. 12.300 Quadratmeter bestehender Gebäude werden dabei saniert, 13.400 neu gebaut, wobei man von einer Investition von über 100 Millionen Euro spricht. Die Arbeiten in Lyon sollen von 2024 bis 2028 dauern. Mit lokalen Partnerbüros auf Korsika hat er zuletzt eine fünf Meter über dem Meeresspiegel gelegene Promenade unter der Festung von Bastia realisiert. 2014 wurde in Mont-Saint-Michel sein beklatschtes Brückenbauwerk von der Atlantikküste zum weltbekannten Klosterfelsen seiner Bestimmung übergeben.