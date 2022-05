"Kinder, Kinder!", haben sich wohl nicht wenige Kinder der 1980er-Jahre gedacht, als in der dritten Staffel der Netflix-Kultserie "Stranger Things" plötzlich Gaten Matarazzo in seiner Rolle als Dustin Henderson den musikalischen Schmalztopf "The Never Ending Story" zum Besten gab. Und die Maschine war auch nicht mehr zu stoppen, aus den Teenie-Zimmern schallte fortan Limahl und nicht wenige Eltern dürften damals ein dezentes Déjà-vu gehabt haben: Liebe Grüße von Vokuhila und Fuchur.

Und jetzt ist es schon wieder passiert, wobei die britische Künstlerin, die es betrifft, eigentlich perfekt zu Stranger Things passt: Kate Bush, die immer einen Tick mysteriös war und nach wie vor ist. In einer zentralen Szene der vierten Staffel spielt ihr Lied "Running Up That Hill" eine zentrale Rolle. Die 1985 aus dem Album „Hounds of Love“ ausgekoppelte Single, führt derzeit in der Kategorie "Top Songs" die amerikanischen iTunes-Charts an – vor Lady Gaga, Lizzo und Harry Styles.

Das Lied, das eigentlich "Running Up That Hill (A Deal with God)" heißt, wurde vielfach gecovert. Die wohl berühmteste Version stammt ebenfalls von britischen Musikern: Placebo. Die Band feierte damit in den Nullerjahren einen ihrer größten Erfolge.