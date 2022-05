Die Wortspiele mit dem englischen Begriff "Art" sind vielfältig und vielleicht schon inflationär. Zu wünschen bleibt auf jeden Fall, dass sich die umfangreiche Kunstpräsentation in Millstatt unter dem Titel "millstART" erfolgreich in Szene setzen kann. Leitmotivisch durchziehen soll die Schau die sophistische Formulierung "sinNe". Der semantische Gehalt der Wortschöpfung erschließt sich auch mit den nötigen Englischkenntnissen nicht unmittelbar. Doch was konkret den Sinnen (und zwar möglichst allen) geboten werden will, ist vielfach staunenswert.