Ehen mit Robotern oder Hologrammen: Was in Europa noch Zukunftsmusik ist, wird aus Japan bereits gemeldet. Und Experten für künstliche Intelligenz betonen bei einschlägigen Kongressen gerne, dass Beziehungen zwischen Menschen und Robotern in nicht so ferner Zukunft Alltag sein könnten. "Die Maschin’ ist schon Mensch", heißt es auch in Bernd Liepold-Mossers Theaterprojekt "Woyzeck Panopticon". Der Theatermacher bringt als eine Art Ouvertüre zum Klagenfurt Festival den Woyzeck-Stoff mit drei Schauspielern, drei Drohnen und einem Roboter auf die Bühne – und die steht in der hoch technisierten Drohnenhalle des Lakeside Parks in Klagenfurt.